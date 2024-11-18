أسماء أبو اليزيد تشارك بالكليب..عزيز مرقة يطرح "ما تيجي سكة" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

طرح المطرب عزيز مرقة، اليوم الإثنين، فيديو كليب أحدث أغانيه الجديدة "ما تيجي سكة" التي تجمع بينه وبين الفنانة أسماء أبو اليزيد لأول مرة، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "ما تيجي سكة" من كلمات محمد بحيري، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقي ماهر الملاخ، وإخراج بيشوي يسي، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

تم تصوير الفيديو كليب في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، وظهر "عزيز" وهو يعزف على آلة البيانو، ومعه الفنانة أسماء أبو اليزيد، بمشاركة معجبي عزيز الذين حضروا بناء على دعوة منه للمشاركة في أحداث التصوير.

ويُظهر عزيز مرقة، القاهرة بشكل مختلف، بعيدًا عن التصوير التقليدي للأهرامات والنيل، ليُبرز جمال المدينة اليومية الذي غالبًا ما يُغفل.

وتقول بعض كلمات الأغنية:

ما تيجي سكة

ونروح سوا آخر السكة

دماغي فاكة

والقلب واقف على تكة

تعالى ياللي خليتي سكتي تعدلي

تعالي حلي شوفي حل في قلبك حلي

تعالي حلي خلي الدنيا دي اسهلي

وأنا إيه اللي فاضل لي

ما خلاص ضحكتلي.

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