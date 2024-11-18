وفاة المغني تشارلز دومون بمنزله عن 95 عامًا

كتبت - نوران أسامة:

رحل عن عالمنا المغني والممثل الفرنسي تشارلز دومون، عن عمر ناهز الـ 95 عاما بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك وفقا لصحيفة "لوسوار" البلجيكية.

ويعد تشارلز دومون، هو مؤلف المقطوعة الشهيرة للمغنية الفرنسية إديث بياف "لست أسفا على شيئ".

وذكرت الصحيفة، أن "دومون" توفي بعد صراع طويل مع المرض داخل منزله.

يذكر أن، تشارلز دومون ولد في 26 مارس 1929، وحصل على وسام جوقة الشرف من رتبة فارس ونيشان الفنون والآداب من رتبة قائد، وهو مغني وكاتب أغاني تعاون أيضا مع "باربرا سترايسند".

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