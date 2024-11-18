أثار الجدل بحركات غريبة.. 16 صورة لـ أحمد الفيشاوي بعد ظهوره بـ"حلق"

بعد أنباء زواجهما.. أول تعليق من الفيشاوي بعد ظهوره مع ابنة خاله بمهرجان

كتبت - نوران أسامة:

أثار الفنان أحمد الفيشاوي، حالة من الجدل عقب ظهوره بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، بحركات غريبة وارتداء "حلق".

وظهر "الفيشاوي" برفقة ابنة خاله الفنانة سمية الألفي على السجادة الحمراء لفيلم "In Camera" لأمير المصري، المشارك ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتداولت أنباء خلال الساعات الماضية حول زواج الفيشاوي من ابنة خاله عقب ظهورهما معا بالمهرجان، ولم ينفي أو يؤكد أيا منهما صحة هذه الشائعة من عدمها.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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