رمضان 2025.. أمير صلاح الدين ينضم لـ "العتاولة 2"

كتب- مصطفى حمزة:

انضم الفنان أمير صلاح الدين، لأسرة مسلسل "العتاولة 2 " المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025.

وبدأ أمير صلاح الدين، تصوير مشاهده الأولى في المسلسل، الأسبوع الماضي.

"العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع ، وفيفي عبده، ومن تأليف مصطفى جمال هشام، وإخراج أحمد خالد موسى.

من جهة أخرى، يستعد أمير صلاح الدين، لتقديم حلقات الموسم الثاني من بودكاست "برنس الليالي" بعد نجاح الموسم الآول، وكان بين ضيوف الحلقات، محمد ممدوح، وصبري فواز، وياسر الطوبجي، وخالد كمال، ومحمود عبد المغني، وغيرهم.