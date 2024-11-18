"الفيشاوي وهدى المفتي ومنير".. لقطات أثارت جدلا بمهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 (صور)

بعد أنباء زواجهما.. أول تعليق من الفيشاوي بعد ظهوره مع ابنة خاله بمهرجان

كتب- هاني صابر:

شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 التي تقام هذا العام، عدة لقطات وأحداث جديدة بالوسط الفني، منها ما يخص الفيشاوي وشريف منير وأحمد مالك وهدى المفتي وابنة شقيق أحمد عز وابنة أشرف عبدالباقي.

ونستعرض لكم أبرز اللقطات التي أثارت تفاعلا وجدلا مع الجمهور بمهرجان القاهرة السينمائي في السطور التالية:

شريف منير

ظهر الفنان شريف منير برفقة طليقته الفنانة المعتزلة لورا عماد، وممسكا بيدها على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي، ليثير حالة من الجدل حول عودتهما لبعض مجددا بعد انفصال دام لعدة أشهر.

أحمد الفيشاوي

أثار الفنان أحمد الفيشاوي، حالة من الجدل بعد أنباء ارتباطه من ابنة خاله التي تحمل نفس إسم والدته سمية الألفي، وذلك عقب ظهوره معها على السجادة الحمراء لفيلم "In Camera" لأمير المصري، والمشارك ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وداعب الفيشاوي الحضور خلال ظهوره أمام عدسات الكاميرات ، قائلا: "باركولي".

الظهور الأول لابنة أشرف عبدالباقي

شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 ، الظهور الأول للمخرجة زينة أشرف عبدالباقي مع والدها الفنان أشرف عبدالباقي، حيث تشارك في المهرجان بفيلم "مين يصدق؟" من إخراجها.

أحمد مالك وهدى المفتي

أثار الفنان أحمد مالك، تفاعلا على السوشيال ميديا، عقب ظهوره بصحبة الفنانة هدى المفتي خلال حضورهما عرض أول حلقتين من مسلسل"موعد مع الماضي" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، وذلك بعد الشائعات التي تم تداولها مؤخرا حول وجود علاقة ارتباط بينهما.

المخرج خالد يوسف

تصدر المخرج خالد يوسف، التريند بسبب تداول صورة له مع فتاة وصفها رواد السوشيال ميديا بأنها شبيهة للفنانة منى فاروق عقب ظهورها معه على السجادة الحمراء على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45.

الظهور الأول لابنة شقيق أحمد عز

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، الظهور الأول لابنة شقيق النجم أحمد عز، وذلك خلال حضورها برفقة والدها للاحتفال بتكريم عمها بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة ضمت المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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