بعد أنباء زواجهما.. أول تعليق من الفيشاوي بعد ظهوره مع ابنة خاله بمهرجان القاهرة السينمائي

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورا له خلال تواجده على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، بصحبة ابنة خاله التي تحمل نفس اسم والدته سمية الألفي، بعد تداول أخبار وأنباء حول زواجهما.

ونشر الفيشاوي، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "في حب السينما".

وظهر الفيشاوي وابنة خاله سمية الألفي على السجادة الحمراء الخاصة بعرض فيلم "In Camera" لأمير المصري، والمشارك ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة ضمت المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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