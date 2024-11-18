بحضور شيرين رضا.. يسرا ترقص مع عمرو دياب بحفل عشاء "القاهرة السينمائي" (صوروفيديو)

بعد أنباء زواجهما.. أول تعليق من الفيشاوي بعد ظهوره مع ابنة خاله بمهرجان

كتب- هاني صابر:

ظهرت النجمة يسرا ترقص مع الهضبة عمرو دياب على نغمات أغنية "ثلاث دقات" التي غنتها مع المطرب أبو، وذلك بحفل عشاء أقامته النجمة الكبيرة، أمس الأحد، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 .

ونشر حساب برنامج "عرب وود" على إنستجرام، فيديو من الحفل، وحمل تعليق: "عمرو دياب وحسين فهمي ومحمد حماقي بضيافة الفنانة يسرا..أقامت النجمة الكبيرة يسرا حفل عشاء، الأحد 17 نوفمبر، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي بالدورة الـ 45 جمعت فيه عدد كبير من النجوم بعد مشاهدة العروض".

وشهد حفل العشاء حضور وتواجد الفنانة شيرين رضا طليقة عمرو دياب.

على جانب آخر، كانت الفنانة إلهام شاهين، نشرت صورا من الحفل بصحبة الهضبة عمرو دياب والمنتج تامر مرسي والفنانة يسرا والفنانة شيرين رضا، والفنان شيكو والفنانة شيماء سيف والمنتج جمال العدل، والفنان نور النبوي والفنان أحمد حاتم، والمخرجة إيناس الدغيدي، والنجم محمد حماقي، والفنانة لبلبة والفنان حسين فهمي.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة ضمت المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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