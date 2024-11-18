الموزع أسامة الهندي يكشف لـ"مصراوي" كواليس أحدث أغاني محمد منير

بعد أنباء زواجهما.. أول تعليق من الفيشاوي بعد ظهوره مع ابنة خاله بمهرجان

كتب- مصطفى حمزة:



كشف الموزع الموسيقي أسامة الهندي، كواليس أول ظهور للنجم محمد منير، عقب الشائعات التي ترددت حول حالته الصحية.

الموزع أسامة الهندي، في تصريح خاص لـ"مصراوي" قال: "اللقاء تم باستديو المهندس خالد محسب، والكينج كان في حالة صحية ومزاجية أكثر من الرائعة، وعنده حماس كبير يفوق الوصف، لدرجة أنه إنتهى من تسجيل الأغنية كاملة في زمن قياسي".

وتابع: "الأغنية بدأت العمل عليها مع الأعزاء الملحن عزيز الشافعي، والشاعرة منه القيعي من 5 شهور، وعمل نعتبره جميعا مفاجأة، مع كونها بصمة لنا نتشرف بوجودها في تاريخ مبدع عظيم مثل محمد منير"

الأغنية تشهد التعاون الأول بين الكينج والملحن عزيز الشافعي، والشاعرة منة القيعي.

الموزع الموسيقي أسامة الهندي تعاون مع النجم محمد منير في أغاني عديدة منها يونس، وطعم البيوت، ومش محتاج أتوب، و نيجربيه، وبنات، وإقرار، ولو كان لزاما علينا الرحيل، وغيرها.

الملحن عزيز الشافعي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "اللقاء تم مساء أمس الأحد، والكينج ما شاء الله ، كان في أحسن حالاته، وسجل أغنية من كلمات منة القيعي، وألحاني، وتوزيع أسامة الهندي".

وتابع: "كل ما أستطيع قوله عن الآغنية، حاليا، أنها اتغنت بروعة، وتم التسجيل في وقت قليل جدا".

وعن موعد طرح الأغنية، قال عزيز: "إن شاء الله قريب جدا".

ويأتي ظهور الكينج محمد منير، بعد انتشار شائعات عن حالته الصحية، ومنها نقله إلى العناية المركزة، ثم عودته إلى المستشفى مجددا، وهو ما نفاه مدير أعماله أحمد بنداري، وذلك في تصريح خاص لـ"مصراوي".

وقال: "محمد منير في منزله، و غير صحيح إطلاقا ما تردد عن تواجده أو نقله المستشفى، هي شائعات تصيب محبيه وعشاقه بالقلق ".

النجم محمد منير غادر المستشفى، الأسبوع قبل الماضي، وعاد إلى منزله، بعد انتهاء الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وشارك النجم محمد منير مؤخرا مع المطربة أنغام، بالغناء باحتفالية اتحاد القبائل العربية، في أول ظهور بعد عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا.