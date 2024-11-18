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بحضور عمرو دياب وحماقي..إلهام شاهين تنشر صورا من سهرة بمهرجان القاهرة السينمائي

01:18 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
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  • عرض 9 صورة
    الهام شاهين وحسين فهمي ولبلبة
  • عرض 9 صورة
    الهام شاهين ولبلبة وحسين فهمي
  • عرض 9 صورة
    الهام شاهين
  • عرض 9 صورة
    شيكو وشيماء سيف وجمال العدل والهام شاهين
  • عرض 9 صورة
    عمرو دياب ومحمد حماقي وإلهام شاهين
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    عمرو دياب ويسرا وتامر مرسي وإلهام شاهين
  • عرض 9 صورة
    الهام شاهين ونور النبوي وأحمد حاتم
  • عرض 9 صورة
    الهام شاهين وشيرين رضا
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من سهرة ليلية على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلة جميلة على ضفاف نيل مصر الساحر لضيوف المهرجان بدعوة من صديقتي الجميلة النجمة يسرا وصديقي المنتج السينمائي والكاتب الرائع محمد حفظي.. شكرا للصحبة الحلوة والمكان الجميل".

وظهر في الصور كلا من الهضبة عمرو دياب والمنتج تامر مرسي والفنانة يسرا والفنانة شيرين رضا، والفنان شيكو والفنانة شيماء سيف والمنتج جمال العدل، والفنان نور النبوي والفنان أحمد حاتم، والمخرجة إيناس الدغيدي، والنجم محمد حماقي، والفنانة لبلبة والفنان حسين فهمي.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة ضمت المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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إلهام شاهين عمرو دياب حماقي مهرجان القاهرة السينمائي شيرين رضا يسرا نور النبوي سهرة ليلية
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