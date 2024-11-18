بعد تصدرها التريند..أكرم حسني يوجه رسالة لـ أمير طعيمة بسبب "ألف تيتة وتيتة" (صور)

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كتب- هاني صابر:

وجه الفنان أكرم حسني، رسالة للشاعر والمنتج أمير طعيمة بسبب مسرحية "ألف تيتة وتيتة" التي يخوض بطولتها، وذلك بعد تصدرها تريند"إكس" بالسعودية خلال الساعات الماضية.

ونشر أكرم، صورا وفيديو من كواليس بروفات المسرحية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أمير طعيمة.. مش أنا اللي هتكلم على نجاحه ولا تاريخه لكن هتكلم عن صفات البني آدم الناجح الواثق في نفسه أبو قلب أبيض اللي بيفرح لفرحي .. في العلن شكرا على حبك وثقتك في نفسك وفيا.. بحبك يا ميرو".

وتصدرت مسرحية "ألف تيتة وتيتة" خلال الساعات الماضية، تريند "إكس" بالسعودية قبل عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة على مسرح العلي والتي سيتم تقديمها لمدة 5 أيام متواصلة، وذلك اعتبارًا من يوم 21 - 25 نوفمبر الجاري.

وتدور أحداث مسرحية "ألف تيتة وتيتة" حول ساحر في سيرك يتقدم لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، وبعد زواجه منها، يجد نفسه في خضم تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع

ويُشارك في بطولة المسرحية بجانب أكرم حسني، كل من بيومي فؤاد، ميرنا جميل، غادة طلعت، مصطفى غريب، بدرية طلبة، محمد أوتاكا، وهي من إخراج أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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