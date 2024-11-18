عزيز الشافعي لـ"مصراوي": "الكينج محمد منير في أحسن حالاته"

منة القيعي تعلق على تعاونها مع محمد منير بعد تعافيه من وعكته الصحية

كتب- مصطفى حمزة:

في أول ظهور للنجم محمد منير، عقب الشائعات التي ترددت حول حالته الصحية، ظهر الكينج في أحد الاستديوهات مع الملحن عزيز الشافعي، والشاعرة منة القيعي، والموزع الموسيقي أسامة الهندي.

الملحن عزيز الشافعي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "اللقاء تم مساء أمس الأحد، والكينج ما شاء الله كان في أحسن حالاته، وسجل أغنية من كلمات منة القيعي، وألحاني، وتوزيع أسامة الهندي".

وتابع: "كل ما أستطيع قوله عن الآغنية، حاليا، أنها اتغنت بروعة، وتم التسجيل في وقت قليل جدا".

وعن موعد طرح الأغنية، قال عزيز الشافعي: "إن شاء الله قريب جدا".

ويأتي ظهور الكينج محمد منير، بعد انتشار شائعات عن حالته الصحية، ومنها نقله إلى العناية المركزة، ثم عودته إلى المستشفى مجددا، وهو ما نفاه مدير أعماله أحمد بنداري، في تصريح خاص لـ"مصراوي".

وقال: "محمد منير في منزله، وغير صحيح إطلاقا ما تردد عن تواجده أو نقله المستشفى، هي شائعات تصيب محبيه وعشاقه بالقلق ".

النجم محمد منير غادر المستشفى، الأسبوع قبل الماضي، وعاد إلى منزله، بعد انتهاء الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وشارك النجم محمد منير مؤخرا مع المطربة أنغام، بالغناء باحتفالية اتحاد القبائل العربية، في أول ظهور بعد عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا.