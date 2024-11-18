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منة القيعي تعلق على تعاونها مع محمد منير بعد تعافيه من وعكته الصحية (صور)

11:06 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024
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كتب- هاني صابر:

شاركت الشاعرة منة عدلي القيعي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها مع الكينج محمد منير في أحدث ظهور له بعد تعافيه من وعكته الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الكينج مصمم كل شوية يدخلنا التاريخ كدة، أغنية جديدة".

وكان محمد منير، دخل المستشفى، خلال الأيام الماضية، وعاد إلى منزله بعد انتهاء الفحوصات الطبية التي خضع لها.

يذكر أن، محمد منير شارك مؤخرا مع المطربة أنغام، بالغناء باحتفالية اتحاد القبائل العربية في أول ظهور بعد عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا.

منة عدلي القيعي محمد منير وعكة صحية
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