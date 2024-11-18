اليوم.. عرض عالمي أول لفيلم "راضية" ضمن مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة

كتبت- منى الموجي:

يشهد، اليوم الاثنين 18 نوفمبر، عرض عالمي أول للفيلم المغربي "راضية"، ضمن مسابقة أسبوع النقاد، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "راضية" روائي تدور أحداثه حول راضية التي تجسد رحلة تحرير المرأة التي تسعى للتخلص من قيودها في رحلة بلا وجهة واضحة. يهدف فيلم "راضية" إلى محاولة الإجابة عن سؤال: ما هو المعنى الحقيقي للنجاح بالنسبة للمرأة المغربية العصرية؟.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 79 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساء على الصغير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج خولة أسباب بنعمر.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".