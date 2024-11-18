مرتديًا "حلق".. أحمد الفيشاوي يثير الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب- معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي إثارة الجدل بالعديد من المناسبات، واليوم كانت أبرزها ظهوره مرتديًا "حلق" عقب وصوله السجادة على الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وظهر أحمد الفيشاوي رفقة ابنه خاله الفنانة سمية الألفي على الريد كاربت في خامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي.

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، توافد عدد كبير من نجوم وصناع مسلسل موعد مع الماضي من إنتاج "NETflix"، لحضور عرض أول حلقتين على هامش فعاليات المهرجان.

وحضر الفنان علي الطيب، ومن بين أبطال العمل الذين حضروا: الفنان شريف سلامة، الفنان محمد علاء، مخرج المسلسل السدير مسعود، والنجم محمود حميدة الذي حضر بصحبة ابنته وحفيده.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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