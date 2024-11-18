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أول ظهور بعد وعكته الصحية.. عمل فني جديد يجمع محمد منير وعزيز الشافعي

10:02 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024
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    عزيز الشافعي ومنير
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    محمد منير وعزيز الشافعي ومنة القيعي
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كتب - معتز عباس:

كشف الملحن عزيز الشافعي عن تعاون جديد مع الكينج محمد منير في عمل غنائي، بعد مرور الأخير بوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى.

ونشر عزيز مجموعة صور مع محمد منير والشاعرة منة عدلي القيعي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "مع الكينج و غنوة جديدة".

يذكر أن أحمد البنداري من إدارة أعمال النجم محمد منير، نفى صحة ما تردد عن تدهور حالته الصحية، وعودته مجددا إلى المستشفى، وأنه عقب مغادرته للمستشفى عاد إلى منزله بعد انتهاء الفحوصات الطبية التي خضع لها.

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عزيز الشافعي الكينج محمد منير انستجرام عزيز الشافعي مهرجان القاهرة السينمائي
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