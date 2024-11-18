حدث بالفن|حسن الرداد يتصدر التريند ورسالة تركي آل الشيخ لأسرة السنباطي وأحدث ظهور لأنغام
12:08 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024
إعداد- منال الجيوشي:
نشر موقع مصراوي خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتصدر اسم حسن الرداد تريند جوجل، وحسام داغر يشارك في فيلم أمريكي، وغيرها من الأخبار
حسام داغر فيلم 40 يوم آسر ياسين وزوجته مهرجان القاهرة السينمائي حسين فهمي أحمد عز حسن الرداد المستشار تركي آل الشيخ رياض السنباطي أحمد خالد صالح أنغام جائزة الإنجاز الإبداعي جاسبار نوي أحمد مجدي أسما شريف منير
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