حدث بالفن|حسن الرداد يتصدر التريند ورسالة تركي آل الشيخ لأسرة السنباطي وأحدث ظهور لأنغام

إعداد- منال الجيوشي:

نشر موقع مصراوي خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتصدر اسم حسن الرداد تريند جوجل، وحسام داغر يشارك في فيلم أمريكي، وغيرها من الأخبار