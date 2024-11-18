هكذا علقت جيهان الشماشرجي على فوزها بجائزة أفضل ممثلة في "المهرجان المصري الأمريكي"

كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة جيهان الشماشرجي، عن سعادتها بالحصول على بأفضل ممثلة في المهرجان المصري الأمريكي.

وكتبت "جيهان"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فخورة ومبسوطة جدًا إني أخدت جائزة أفضل ممثلة في المهرجان المصري الأمريكي للسينما عن فيلم أقولك على سر".

وأضافت: "شكراً للمخرج العظيم علي بدرخان على منحه ليا الجايزة دي".

"أقولك على سر" فيلم قصير، تأليف وإخراج هبة يسري، يناقش العلاقات بين الشباب ويحاول إيجاد حل للمشكلات التي تواجههم، ويكشف عن تجارب حقيقية يعيشها البنات والأولاد كل يوم.

فيلم "أقولك على سر"، بطولة جيهان الشماشرجي، وصدقي صخر، وجهاد حسام الدين، ومينا النجار.

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