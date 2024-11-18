ريهام عبدالغفور بدون مكياج ونسرين طافش كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

أحمد الفيشاوي يخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي

مرتديًا "حلق".. أحمد الفيشاوي يثير الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ريهام عبد الغفور

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور متابعيها، صورة جديدة لها، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

جوري بكر

نشر الفنانة جوري بكر، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت داخل سيارتها.

دوللي شاهين

ظهرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، بإطلالة جريئة ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

هند عبد الحليم

شاركت الفنانة هند عبد الحليم صورة لها مع الفنانة درة، من مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورًا جديدة لها، من مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك عبر حسابها لخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان بإطلالة أنيقة.

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد بمكياج هادئ، ونشرت الصورة عبر حسابها لخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان باللون الأبيض.

بوسي شلبي

شاركت بوسي شلبي متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أحدث ظهور لها، على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ، ولاقت تفاعل جمهورها.

نداء شرارة

ظهرت الفنانة الأردنية نداء شرارة، بإطلالة كاجوال ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".