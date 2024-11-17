حفل توقيع كتاب لـ ميرفت أبو عوف عن تطور السينما المصرية في أيام القاهرة للصناعة

كتبت- منى الموجي:

يُقام حفل توقيع كتاب "فن الخيال: تطور السينما المصرية إلى العصر الرقمي" للكاتبة الدكتورة ميرفت أبو عوف ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

ويعقد الحفل يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عصرًا، في قاعة لو جراند 2 بفندق سوفيتل الجزيرة ضمن فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يُعد الكتاب إصدارًا مرجعيًا يرصد مسيرة السينما المصرية منذ بداياتها وحتى العصر الرقمي، ويُسلط الضوء على التأثيرات العميقة لهذا الفن على المجتمع المصري. كما يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تحول الصناعة، مقدمًا مادة شاملة تجمع بين التاريخ، الثقافة، وتقنيات السينما الحديثة.

تُعتبر أيام القاهرة لصناعة السينما إحدى الركائز المهمة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أُطلقت لتعزيز الصناعة السينمائية في العالم العربي ودعم المواهب الصاعدة من خلال تقديم منصات متخصصة للتدريب، التمويل، والتطوير.

تتضمن أيام الصناعة فعاليات متعددة، منها ورش العمل، الندوات، وحلقات النقاش، بالإضافة إلى سوق القاهرة لصناعة السينما الذي يُشكل ملتقى لصناع السينما من جميع أنحاء العالم. تهدف هذه الفعاليات إلى توفير بيئة محفزة تُعزز التعاون الدولي، وتفتح الأبواب أمام الإنتاجات الجديدة والمشاريع الطموحة.