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"عايشة بحسك وعلى أسمك".. أسما شريف منير توجه رسالة حب لوالدها

11:25 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    الفنان شريف منير
  • عرض 5 صورة
    الفنان شريف منير
  • عرض 5 صورة
    شريف منير
  • عرض 5 صورة
    الفنان شريف منير
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة أسما شريف منير، جلسة تصوير حديثة لوالدها الفنان شريف منير.

وكتبت أسما عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "ضهري و سندي، أبويا واللي فاضلي، عايشه بحسك وعلى أسمك، ربنا يبارك فيك و في عمرك و صحتك".

وكانت أسما شريف منير، كشفت عن أسباب تعرضها للتنمر بسبب إطلالتها التي ظهرت بها في مهرجان الجونة السينمائي، وأن ذلك يرجع لتعاطيها أدوية لعلاج نوبات الهلع والصرع

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