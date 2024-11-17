"عايشة بحسك وعلى أسمك".. أسما شريف منير توجه رسالة حب لوالدها

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة أسما شريف منير، جلسة تصوير حديثة لوالدها الفنان شريف منير.

وكتبت أسما عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "ضهري و سندي، أبويا واللي فاضلي، عايشه بحسك وعلى أسمك، ربنا يبارك فيك و في عمرك و صحتك".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎𝘼𝙨𝙢𝙖 c𝙝𝙚𝙧𝙞𝙛 𝙢𝙤𝙣𝙚𝙚𝙧 - اسما شريف منير‎‏ (@‏‎asma.sherif.moneer‎‏)‎‏

وكانت أسما شريف منير، كشفت عن أسباب تعرضها للتنمر بسبب إطلالتها التي ظهرت بها في مهرجان الجونة السينمائي، وأن ذلك يرجع لتعاطيها أدوية لعلاج نوبات الهلع والصرع

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