25 صورة لنجوم الفن في خامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي

كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

انطلق، اليوم الأحد، خامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بحضور عددا كبيرًا من نجوم الفن وصناع السينما.

وشارك في المهرجان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم هدى المفتي، أحمد مالك، محمد ثروت وزوجته، محمود حجازي، محمود حميدة وعائلته، جيهان خليل، هند عبدالحليم، ميرهان حسين، آسر ياسين وزوجته، وغيرهم.

كما شهدت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، توافد عدد كبير من نجوم وصناع مسلسل موعد مع الماضي من إنتاج "NETflix"، لحضور عرض أول حلقتين على هامش فعاليات المهرجان.

توافد أبطال وصناع الفيلم السعودي فخر السويدي على "الريد كاربت"، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ٤٥.

وحضر الفنان علي الطيب، ومن بين أبطال العمل الذين حضروا: الفنان شريف سلامة، الفنان محمد علاء، مخرج المسلسل السدير مسعود، والنجم محمود حميدة الذي حضر بصحبة ابنته وحفيده.

المسلسل من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

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