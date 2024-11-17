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25 صورة لنجوم الفن في خامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي

08:46 م الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    اسر ياسين وزوجته
  • عرض 25 صورة
    أبطال وصناع فيلم فخر السويدي على الريد كاربت
  • عرض 25 صورة
    اسر ياسين وزوجته
  • عرض 25 صورة
    أحدث ظهور لـ هند عبدالحليم
  • عرض 25 صورة
    اطلالة مميزة لميرهان حسين
  • عرض 25 صورة
    ظهور احمد مالك على السجادة الحمراء
  • عرض 25 صورة
    ظهور لافت لهند عبد الحليم على السجادة الحمراء
  • عرض 25 صورة
    أبطال وصناع فيلم فخر السويدي على الريد كاربت
  • عرض 25 صورة
    جيهان خلال بفستان مميز في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    محمد ثروت على يداعب جمهور مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    محمد علاء في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    محمد ثروت وزوجته
  • عرض 25 صورة
    محمد علاء في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    محمود حجازي وزوجته في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    محمود حميدة في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    ميرهان حسين في خامس أيام مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    محمود حميدة يشارك في في مهرجان القاهرة السينمائي رفقة العائلة
  • عرض 25 صورة
    هدى المفتي ترسل قبلة في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    نور قدري في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    هدى المفتي في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    هند عبد الحليم تتألق على الريد كاربت
  • عرض 25 صورة
    هند عبد الحليم على الريد كاربت
  • عرض 25 صورة
    هدى المفتي في أحدث ظهور لها
  • عرض 25 صورة
    محمود حميدة بإطلالة مميزة في مهرجان القاهرة
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

انطلق، اليوم الأحد، خامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بحضور عددا كبيرًا من نجوم الفن وصناع السينما.

وشارك في المهرجان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم هدى المفتي، أحمد مالك، محمد ثروت وزوجته، محمود حجازي، محمود حميدة وعائلته، جيهان خليل، هند عبدالحليم، ميرهان حسين، آسر ياسين وزوجته، وغيرهم.

كما شهدت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، توافد عدد كبير من نجوم وصناع مسلسل موعد مع الماضي من إنتاج "NETflix"، لحضور عرض أول حلقتين على هامش فعاليات المهرجان.

توافد أبطال وصناع الفيلم السعودي فخر السويدي على "الريد كاربت"، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ٤٥.

وحضر الفنان علي الطيب، ومن بين أبطال العمل الذين حضروا: الفنان شريف سلامة، الفنان محمد علاء، مخرج المسلسل السدير مسعود، والنجم محمود حميدة الذي حضر بصحبة ابنته وحفيده.

المسلسل من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

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