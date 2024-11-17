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جيهان خليل تخطف الأنظار في خامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

07:40 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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    جيهان خليل بإطلالة رائعة في مهرجان القاهرة
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    جيهان خليل تتألق في مهرجان القاهرة
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    جيهان خليل في مهرجان القاهرة
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    أحدث ظهور لجيهان خليل في مهرجان القاهرة
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    جيهان خلال بفستان مميز في مهرجان القاهرة
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

حرصت الفنانة جيهان خليل على إبراز جمالها وتألقها على "الريد كاربت" في خامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

جيهان خليل الريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي خامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي
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