بالصور.. آسر ياسين وزوجته على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

حرص الفنان آسر ياسين وزوجته على حضور فعاليات خامس أيام فعاليات الدورة ٤٥ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويقام اليوم عرض لأول حلقتين من مسلسل "موعد مع الماضي" على هامش فعاليات المهرجان، والمسلسل من إنتاج نتفليكس

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF"