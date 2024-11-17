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بالصور.. ميرهان حسين تخطف الأنظار على "السجادة الحمراء" في مهرجان القاهرة السينمائي

07:14 م الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أحدث ظهور لميرهان حسين
  • عرض 13 صورة
    ميرهان حسين بالبدلة
  • عرض 13 صورة
    ميرهان حسين بالبدلة
  • عرض 13 صورة
    ميرهان حسين بالبدلة
  • عرض 13 صورة
    ميرهان حسين تتألق على الريد كاربت
  • عرض 13 صورة
    ميرهان حسين تتألق على الريد كاربت
  • عرض 13 صورة
    ميرهان حسين تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 13 صورة
    ميرهان حسين تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 13 صورة
    ميرهان حسين في خامس أيام مهرجان القاهرة
  • عرض 13 صورة
    ميرهان حسين في مهرجان القاهرة
  • عرض 13 صورة
    أحدث ظهور لميرهان حسين
  • عرض 13 صورة
    أحدث ظهور لميرهان حسين
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كتب - معتز عباس:
تصوير - محمود عبدالناصر:

خطفت الفنانة ميرهان حسين الأنظار في أحدث ظهور لها، على السجادة الحمراء، في خامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF"

مهرجان القاهرة السينمائي ميرهان حسين
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