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احدث ظهور لـ هند عبد الحليم في مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية (صور)

07:14 م الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هند عبد الحليم تتألق على الريد كاربت
  • عرض 10 صورة
    أحدث ظهور لـ هند عبدالحليم
  • عرض 10 صورة
    هند عبد الحليم تتألق على الريد كاربت
  • عرض 10 صورة
    هند عبد الحليم جريئة على السجادة الحمراء
  • عرض 10 صورة
    هند عبد الحليم جريئة على السجادة الحمراء
  • عرض 10 صورة
    هند عبد الحليم جريئة على السجادة الحمراء
  • عرض 10 صورة
    هند عبد الحليم على الريد كاربت
  • عرض 10 صورة
    هند عبد الحليم تتألق على الريد كاربت
  • عرض 10 صورة
    ظهور لافت لهند عبد الحليم على السجادة الحمراء
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

ظهرت الفنانة هند عبد الحليم "الريد كاربت" بإطلالة رائعة ومميزة على "الريد كاربت" في خامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي.

ويعد هذا أول ظهور لـ هند عبد الحليم بعد أزمته الصحية التي مرت بها مؤخرًا بسبب حقن التخسيس.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

هند عبد الحليم مهرجان القاهرة السينمائي الريد كاربت خامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي حقن التخسيس
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