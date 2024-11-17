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هدى المفتي تخطف الأضواء على "السجادة الحمراء" بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

07:04 م الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    هدى المفتي تتألق على السجادة الحمراء
  • عرض 8 صورة
    هدى المفتي في أحدث ظهور لها
  • عرض 8 صورة
    هدى المفتي في أحدث ظهور لها
  • عرض 8 صورة
    هدى المفتي في مهرجان القاهرة
  • عرض 8 صورة
    هدى المفتي في مهرجان القاهرة
  • عرض 8 صورة
    هدى المفتي ترسل قبلة في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 8 صورة
    هدى المفتي
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كتب - معتز عباس:
تصوير - محمود عبدالناصر:

خطفت الفنانة هدى المفتي الأنظار عقب وصولها "الريد كاربت" بمهرجان القاهرة السينمائي.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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مهرجان القاهرة السينمائي هدى المفتي
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