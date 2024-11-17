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أحمد مالك يتألق على "الريد كاربت" في خامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

06:55 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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    أحمد مالك يصل مهرجان القاهرة السينمائي
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    أحدث ظهور لأحمد مالك
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    ظهور احمد مالك على السجادة الحمراء
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    أحمد مالك في مهرجان القاهرة السينمائي
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

تألق الفنان أحمد مالك عقب وصوله السجادة الحمراء في خامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

أحمد مالك مهرجان القاهرة السينمائي الريد كاربت خامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي
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