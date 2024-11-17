أنغام تتألق في أحدث ظهور لها على "إنستجرام".. وشيكو يعلق (صور)

كتب - معتز عباس:

تألقت المطربة أنغام في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت أنغام مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة متميزة.

وتفاعل نجوم الفن مع الصور، وعلق الفنان شيكو: "الحب"، كما نالت الصور إعجاب الإعلامي اللبناني نيشان.

وجاءت تعليقات المتابعين على الصور، كالتالي: "انتي فعلاً حالة خاصة جداً"، "كل الألوان تليق بكي"، "يا جمالو قمر"، "الجمال كله".

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وتواصل أنغام إحياء عدد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها، وأحيت مؤخرًا احتفالية انتصارات أكتوبر في العاصمة الإدارية الجديدة يوم 26 أكتوبر الماضي، وشاركها الغناء على المسرح النجم محمد منير وقدما سويًا أغنية "هيبهروك".

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