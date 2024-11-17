حسين فهمي يكشف عن أسباب تكريم أحمد عز في القاهرة السينمائي.. فيديو

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن أسباب تكريم الفنان أحمد عز بجائزة "فاتن حمامة".

وقال "حسين" خلال لقائه ببرنامج "عرب وود": "المهرجان كرم كريم عبدالعزيز قبل كده فـ أنا وجدت إنه من الأصح إن إحنا نكرم أحمد عز، وأحمد عز بيتألق وده مهم جدًا إن إحنا نديله دفعة ونديله جايزة عشان الاستمرار، ويحس بالمسئولية إنه هو لازم يقدم دايمًا الجديد، وأعتقد إنه ده في ذهنه وده اللي قاله في الماستر كلاس".

أحمد عز منحه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جائزة فاتن حمامة للتميز في حفل افتتاح الدورة 45 الذي أقيم يوم الأربعاء 13 نوفمبر، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: محمود حميدة، سوسن بدر، لبلبة، إلهام شاهين، داليا البحيري، شريف منير، أشرف عبدالباقي.

الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، تشهد مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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