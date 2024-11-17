تعرف على موعد ومكان عزاء خالة الفنان أحمد خالد صالح

كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة هنادي مهنا، زوجة الفنان أحمد خالد صالح عن موعد ومكان عزاء خالته، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

وكتبت هنادي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، إن شاء الله عزاء المغفور لها بإذن الله، الغالية نشوى زين العابدين، في مسجد ابن رباح بالمقطم، اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر، عقب صلاة المغرب".

وتابعت: "ومع كامل تقديرنا واحترامنا للسادة الصحفيين برجاء العلم أن الحضور مقتصر على تقديم واجب العزاء فقط، وشكر الله سعيكم أجمعين ولا أراكم مكروهًا في أحبابكم".

وأعلنت خبر الوفاة الفنانة هنادي مهنا وذلك بعد ساعات من وفاة عمه، وكتبت: "لا إله إلا الله، توفي إلى رحمة الله الغالية نشوى زين العابدين، خالة أحمد خالد صالح، اللهم أغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك، أسألكم الدعاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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