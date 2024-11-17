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أنتوني هوبكنز في موسم الرياض.. وتركي آل الشيخ يعلق: "ليلة للتاريخ"

04:06 م الأحد 17 نوفمبر 2024

أنتوني هوبكنز

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كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن استضافة الممثل العالمي أنتوني هوبكنز، لتقديم عرض موسيقي وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكتب آل الشيخ على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "للتاريخ، ليلة ليست كباقي الليالي مع الأسطورة الخالدة Anthony Hopkins في موسم الرياض، قريباً".

وافتتح تركي آل الشيخ منذ أيام استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

تركي آل الشيخ (1)

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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أنتوني هوبكنز موسم الرياض تركي آل الشيخ
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