نورهان منصور تنشر صور جديدة من مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها، صورًا جديدة لها، أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم "مين يصدق"، الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 45.

ونشرت، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "من العرض الخاص و الأول لفيلم مين يصدق من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 45، مبروك لكل صناعه أنا استمتعت جدًا بالفيلم و دايمًا من نجاح لنجاح يارب".

وظهرت "نورهان" بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأخضر مكشوف من الخصر.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر على طول، جميلة يا قلبي، ملكة جمال، ربنا يحفظك يارب، منورة المهرجان، ماشاء الله".

يذكر أن الفنانة نورهان منصور شاركت بمسلسل "إمبراطورية ميم" مع خالد النبوي، وهو سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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