إخراج ابنة فنان شهير.. عبير صبري تشيد بفيلم "مين يصدق"

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الفنانة عبير صبري رسالة للمخرجة زينة، ابنة الفنان أشرف عبدالباقي، وذلك بعد عرض فيلمها "مين يصدق"، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وكتبت عبير من خلال حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أمس العرض الخاص فيلم "مين يصدق" إخراج زينة عبد الباقي وتأليفها مخرجة مبشرة وذكية، وبطولة يوسف عمر، وجيداء منصور، وشباب كتير، وضيوف الشرف أشرف عبدالباقي، وشريف منير، وعارفة عبدالرسول، فيلم حقيقي جميل ومختلف وبيحكي حكايات أبطاله بطريقة نفسية ناعمة وكوميدي مبروك لكل صناعه الشباب".

فيلم "مين يصدق؟" روائي تدور أحداثه حول "نادين" التي تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها، بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

زينة هي ابنة الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، والذي يشارك في إنتاج الفيلم، ويظهر كضيف شرف، كما يشارك عدد كبير من الفنانين في العمل، بينهم: شريف منير، أحمد رزق، جيدا منصور ويوسف عمر، عارفة عبدالرسول، سليمان عيد.

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