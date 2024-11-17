إعلان

تركي آل الشيخ يوجه رسالة شكر لعائلة رياض السنباطي لهذا السبب

02:28 م الأحد 17 نوفمبر 2024

حفل غنائي وسيارة هدية للجمهور.. تركي آل الشيخ يعلن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة شكر لعائلة الموسيقار رياض السنباطي، بعد إهدائه كتاب "أسطورة النغم رياض السنباطي".

وكتب "آل الشيخ" من خلال حسابه الخاص بموقع فيسبوك: "أشكر الأخ العزيز الكابتن طيار محمد السنباطي وحرمه المحترمة على الإهداء اللطيف الذي لمسني بسبب محبتي الكبيرة للموسيقار الكبير رياض السنباطي الذي اعتبره أستاذ الموسيقى الشرقية الأول، وباخ العرب".

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن عن إقامة العديد من الفعاليات الفنية والاجتماعية وحتى القتالية ضمن "موسم الرياض"، حيث أقيم مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني كان أبرزهم حفل "روائع السنباطي" "روائع بليغ حمدي"، وحفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هاني شنودة.

تركي-آل-الشيخ

اقرأ أيضًا:

زينة عبدالباقي لـ"مصراوي": مكانة مهرجان القاهرة السينمائي كبيرة وتمنيت يراني كمخرجة

صدقي صخر أفضل ممثل عن "أقولك على سر؟" بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما

إلهام شاهين تهنئ ابنة أشرف عبدالباقي على فيلمها "مين يصدق"

تركي آل الشيخ رياض السنباطي الهيئة العامة للترفيه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إخراج ابنة فنان شهير.. عبير صبري تشيد بفيلم "مين يصدق"

إعلان

إعلان

مجلس النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة
تعديل قانون الإيجار القديم.. 6 توجيهات عاجلة من رئيس النواب
36 صورة تكشف أحدث شكل لمحطات ومسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "القاهرة - الإسكندرية" بداية ديسمبر
رئيس الوزراء يفتتح معرض "Cairo ict" نيابة عن الرئيس السيسي
الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة