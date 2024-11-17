تركي آل الشيخ يوجه رسالة شكر لعائلة رياض السنباطي لهذا السبب

كتبت- سهيلة أسامة:

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة شكر لعائلة الموسيقار رياض السنباطي، بعد إهدائه كتاب "أسطورة النغم رياض السنباطي".

وكتب "آل الشيخ" من خلال حسابه الخاص بموقع فيسبوك: "أشكر الأخ العزيز الكابتن طيار محمد السنباطي وحرمه المحترمة على الإهداء اللطيف الذي لمسني بسبب محبتي الكبيرة للموسيقار الكبير رياض السنباطي الذي اعتبره أستاذ الموسيقى الشرقية الأول، وباخ العرب".

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن عن إقامة العديد من الفعاليات الفنية والاجتماعية وحتى القتالية ضمن "موسم الرياض"، حيث أقيم مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني كان أبرزهم حفل "روائع السنباطي" "روائع بليغ حمدي"، وحفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هاني شنودة.

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