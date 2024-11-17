إلهام شاهين تهنئ ابنة أشرف عبدالباقي على فيلمها "مين يصدق"

كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة إلهام شاهين، المخرجة زينة أشرف عبدالباقي، على فيلمها "مين يصدق"، الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45.

شاركت إلهام صورًا تجمعها بنجوم الفن، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف مبروك للمخرجة الرائعة زينة أشرف عبدالباقى لفيلمها الجميل (مين يصدق) المشارك فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مبروك أصدقائي الغاليين جدًا أشرف عبدالباقي وشريف منير وأحمد رزق، مبروك لكل صناع الفيلم أمام ووراء الكاميرا، وللشباب الرائع أبطال الفيلم، أسعدتونا بفيلم جميل، تمنياتي لكم بالتوفيق".

فيلم "مين يصدق" تدور أحداثه في إطار رومانسي، حول نادين فتاة مرفهة، تتعرف على الشاب باسم وتعجب به، وتكتشف لاحقًا احتياله عليها، وبالرغم من ذلك تقع في حبه، وتشاركه عمليات النصب على الأغنياء، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من الشباب: يوسف عمر، جيدا منصور، إلى جانب عدد من نجوم السينما الذين يشاركون كضيوف شرف، وهم: أشرف عبدالباقي، شريف منير، أحمد رزق، عارفة عبدالرسول، تأليف وإخراج زينة عبدالباقي.

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