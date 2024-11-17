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شريف رمزي يوجه رسالة للمخرجة ساندرا نشأت بعد عرض أفلام من مشروعها "في المدرسة"

01:28 م الأحد 17 نوفمبر 2024

شريف رمزي برفقة المخرجة ساندرا نشأت

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كتبت- سهيلة أسامة:

أشاد الفنان شريف رمزي بمشروع المخرجة ساندرا نشأت والتي أطلقت عليه "في المدرسة"، وعُرض على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45.

وشارك "رمزي"، متابعيه صورة تجمعه بـ المخرجة ساندرا نشأت، وعلق: "من العرض الخاص لمشروع (في المدرسة) اللي بيضم ١٠ أفلام قصيرة تفاعلية موجهة للطفل والأسرة للمبدعة العظيمة الجميلة الموهوبة جدًا ساندرا نشأت والله من قلبي بقولك ألف مبروك لرجوعك لينا بعد مدة غياب".

وتابع: "ساندرا موهبة حقيقية، وبتقدم صدق، وفن، وإبداع مالوش شبه كلنا استمتعنا وتوحدنا وحركت مشاعرنا كتير في كل فيلم من الأفلام القصيرة دي وبنصح كل الناس إنها تهتم إن ولادها يتفرجوا على المشروع ده، ألف مليون مبروك يا ساندرا، وشكراً على الدعوة دي و شكراً إنك رجعتيلنا تاني".

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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شريف رمزي نجوم الفن مهرجان القاهرة السينمائي ساندرا نشأت
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