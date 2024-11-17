اليوم.. حلقة نقاش حول إدارة مواقع التصوير في مهرجان القاهرة السينمائي



كتبت- منى الموجي:

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، في الرابعة عصر اليوم 17 نوفمبر بقاعة جراند 2 بفندق سوفتيل، حلقة نقاش حول إدارة مواقع التصوير، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

تضم الندوة نخبة من كبار مديري المواقع حول العالم لمناقشة تعقيدات وتحديات إدارة إنتاج الأفلام عبر القارات المختلفة، ويحضر فيها: جون راكيتش، رئيس جمعية مديري المواقع العالمية، وأليسون أ. تايلور وإيان إيستربروك، كلاهما من كبار مديري المواقع في هوليوود، وماركوس بنش، مدير المواقع الألماني.

وخلال الندوة يناقش الحضور تعقيدات استكشاف وتأمين المواقع، وتجاوز العقبات القانونية واللوجستية، وبناء علاقات قوية مع المجتمعات المحلية. ويشاركون تجاربهم في العمل على مشاريع عالية المستوى.

كما تتناول المناقشة دور التكنولوجيا المتطور في إدارة المواقع، من أدوات الاستكشاف الافتراضية إلى التصوير بالطائرات بدون طيار.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.