إعلان

حكيم عن انضمام ابنه للدوري الإسباني: "مساعدتهوش ومعرفش غير إن الكورة مدورة"

01:11 م الأحد 17 نوفمبر 2024

حكيم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

أعرب المطرب الشعبي حكيم عن سعادته البالغة، لانتقال نجله عمر إلى نادي ديبورتيفو الدينزي الإسباني.

وقال حكيم خلال مداخلة هاتفية أجراها ببرنامج "الكابتن" تقديم الإعلامي أحمد حسن: "نفسي عمر يوصل لربع اللي إنت وصلتله، على فكرة أنا مش بساعده، أنا كنت مدخله زمان خيل وسباحة فهو قالي أنا بحب الكورة قلت له اشتغل مع نفسك، طالع بيحب الكورة لعمه، هو أخد الطريق بتاع الكورة لوحده، وأنا مساعدتهوش أنا معرفش في الكورة غير أنها مدورة، مع إن حبايبي كلهم لاعبين كورة، هو مجتهد وبيشتغل على نفسه جامد أوي وغير تمرين النادي بيروح يتمرن لوحده، ومركز أوي".

وظهر نجل المطرب في مقطع فيديو، وهو يوقع التعاقد، ويرتدي قميص فريق ديبورتيفو إلدينزي، الذي يعد من الفرق الشهيرة في إسبانيا، رغم تواجده حاليا في الدرجة الثانية.

اقرأ ايضًا:

اليوم.. عرض الفيلم الوثائقي "داهومي" بمهرجان القاهرة السينمائي

تعرف على برنامج الأحد.. "القاهرة السينمائي" يعرض "موعد مع الماضي" و"في الكاميرا"

أكرم حسني يروج لمسرحيته "ألف تيتة وتيتة"

حكيم انضمام ابن حكيم للدوري الإسباني نادي ديبورتيفو الدينزي الإسباني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اليوم.. حلقة نقاش حول إدارة مواقع التصوير في مهرجان القاهرة السينمائي

إعلان

إعلان

رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة
تعديل قانون الإيجار القديم.. 6 توجيهات عاجلة من رئيس النواب
36 صورة تكشف أحدث شكل لمحطات ومسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "القاهرة - الإسكندرية" بداية ديسمبر
رئيس الوزراء يفتتح معرض "Cairo ict" نيابة عن الرئيس السيسي
الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة