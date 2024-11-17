حكيم عن انضمام ابنه للدوري الإسباني: "مساعدتهوش ومعرفش غير إن الكورة مدورة"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعرب المطرب الشعبي حكيم عن سعادته البالغة، لانتقال نجله عمر إلى نادي ديبورتيفو الدينزي الإسباني.

وقال حكيم خلال مداخلة هاتفية أجراها ببرنامج "الكابتن" تقديم الإعلامي أحمد حسن: "نفسي عمر يوصل لربع اللي إنت وصلتله، على فكرة أنا مش بساعده، أنا كنت مدخله زمان خيل وسباحة فهو قالي أنا بحب الكورة قلت له اشتغل مع نفسك، طالع بيحب الكورة لعمه، هو أخد الطريق بتاع الكورة لوحده، وأنا مساعدتهوش أنا معرفش في الكورة غير أنها مدورة، مع إن حبايبي كلهم لاعبين كورة، هو مجتهد وبيشتغل على نفسه جامد أوي وغير تمرين النادي بيروح يتمرن لوحده، ومركز أوي".

وظهر نجل المطرب في مقطع فيديو، وهو يوقع التعاقد، ويرتدي قميص فريق ديبورتيفو إلدينزي، الذي يعد من الفرق الشهيرة في إسبانيا، رغم تواجده حاليا في الدرجة الثانية.

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