"ماتت وهي في ثانوية عامة".. حسن الرداد يتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل" لهذا السبب

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان حسن الرداد، "تريند" محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد أن أحيا ذكرى وفاة خاله وأسرته بالكامل إثر حادث مأساوي.

ونشر "الرداد"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، صورة لطفلة صغيرة اسمها دنيا الرداد، وكتب عنها قائلًا: "دنيا الرداد بنت خالي أجمل طفلة شوفتها في حياتي، كانت جميلة الشكل وجميلة القلب والأخلاق، يوم 15 نوفمبر ذكرى ميلادها، لقد توفيت هي وخالي ووالدتها سويًا في حادث مأساوي إثر سقوط العمارة وهم في داخلها".

وتابع: "ماتت وهي في ثانوية عامة وكانت من المتفوقات في الدراسة ومن الأوائل دائمًا، الله يرحمك يا حبيبتي، ويرحم خالي عبده ويرحم سارة ويجمعنا معكم في الجنة إن شاء الله".

وتحدث حسن الرداد عن أعماله السينمائية الجديدة، في لقائه ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع "إنستجرام"، قائلًا: "بحضر فيلم روائي اسمه طه الغريب للأستاذ محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج السبكي، هي رواية مهمة وفيلم صعب جدا".

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