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اليوم.. حلقة نقاش حول "السرد السينمائي عبر تقنيات الصوت" بمهرجان القاهرة السينمائي

12:12 م الأحد 17 نوفمبر 2024

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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كتبت- منى الموجي:
ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، اليوم الأحد 17 نوفمبر، حلقة نقاش حول "السرد السينمائي عبر تقنيات الصوت"، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

يتحدث خلال الندوة التي تقام في الثانية ظهرا بقاعة جراند 2 بفندق سوفتيل، كل من الملحن مونتي تايلور، وكاران جروفر، والفنان أسامة الهادي، وتدير الجلسة ميريديث تايلور.

وتناقش هذه الندوة أهمية تصميم شريط الصوت في السينما، وتحلل كيف تساهم التسجيلات الصوتية في عمق السرد السينمائي، والمزاج العام للمشهد وتفاعل الجمهور.

تتناول المناقشة، دور الصوت في السرد السينمائي، وتحدياته الفنية والإبداعية، وكيف تساهم التقنيات الجديدة في الابتكار خارج الحدود المتعارف عليها لتجارب تصميم الصوت.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فندق سوفتيل مونتي تايلور
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