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أكرم حسني يروج لمسرحيته "ألف تيتة وتيتة"

11:20 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

أكرم حسني

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كتبت- سهيلة أسامة:

روج الفنان أكرم حسني لمسرحيته "ألف تيتة وتيتة"، والتي من المقرر عرضها على خشبة مسرح "محمد العلي" بالرياض، في المملكة العربية السعودية.

ونشر أكرم، برومو المسرحية، من خلال حسابه الشخصي على "إنستجرام"، وعلق: "ألف تيتة وتيتة على مسرح محمد العلي - الرياض، من ٢١ إلى ٢٥ نوفمبر".

ويشارك في بطولة المسرحية عدد من نجوم الفن من بينهم: أكرم حسني وبيومي فؤاد وميرنا جميل ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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أكرم حسني مسرحية ألف تيتة وتيتة مسرح محمد العلي المملكة العربية السعودية
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