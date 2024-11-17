نرمين الفقي على البحر وهنا شيحة تحتفل بتخرج نجلها ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

هاندا أرتشيل تتصدر تريند جوجل بعد حضورها عرض أزياء إيلي صعب في الرياض

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

نشرت الفنانة إليسا صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بالصورة مع مصمم الأزياء إيلي صعب وعدد من النجوم من كواليس عرض الأزياء الذي أقيم مؤخرًا في الرياض.

أميرة فتحي

نشرت الفنانة أميرة فتحي صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تمتطي حصان، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

جانا دياب

أعادت جانا دياب، ابنة الفنان عمر دياب، نشر أحدث إطلالة لشقيقتها كنزي عبر استوري حسابها على "إنستجرام" وعلقت: "انتي جميلة للغاية".

راندا عبد السلام

نشرت الفنانة راندا عبد السلام صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وهي تلتقط صور على طريقة السيلفي.

كندة علوش

نشرت الفنانة كندة علوش صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وكانت من إطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مايان السيد

خضعت الفنانة الشابة مايان السيد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت وهي تتجول بعدد من الشوارع بإطلالة كاجوال وحازت الإطلالة على إعجاب متابعيها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت نرمين وهي تلتقط صورة أمام البحر.

هاجر السراج

نشرت الفنانة هاجر السراج صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت هاجر وهي تستمتع بوقتها.

هنا شيحة

احتفلت الفنانة هنا شيحة بتخرج نجلها ادم من الجامعة، ونشرت صور من الاحتفال عبر حسابها على "إنستجرام".

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تلتقط صورة سيلفي.