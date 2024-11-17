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حدث بالفن| الحالة الصحية للكينج محمد منير وفنانة تكشف كواليس طلاقها من محمد السبكي

12:07 ص الأحد 17 نوفمبر 2024
حدث بالفن| الحالة الصحية للكينج محمد منير وفنانة تكشف كواليس طلاقها من محمد السبكي

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إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ هالة صدقي ترقص مع مي عمر وماجد المصري بنهاية تصوير"إش إش"، محمود الليثي وعمر كمال في كواليس تجهيزات أغاني مسلسل "فهد البطل" رمضان 2025، حضور جماهيري ضخم في جلسة المخرج يسري نصر الله بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عفاف رشاد تكشف سبب طلاقها من المنتج محمد السبكي وسر رفضها الزواج، تركي آل الشيخ يكشف عن برومو مسرحية "ألف تيته وتيته" في "موسم الرياض"، شيرين توجه رسالة لجمهور الكويت قبل حفلها الغنائي نهاية نوفمبر، نجوم الفن يدعمون زينة أشرف عبد الباقي في أولى تجاربها الإخراجية "مين يصدق"، وغيرها من الأخبار.

شيرين عبدالوهاب أشرف عبدالباقي حسين فهمي مهرجان القاهرة السينمائي محمود حميدة هالة صدقي محمود الليثي عفاف رشاد

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