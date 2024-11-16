إلهام شاهين ولبلبة.. 25 صورة للنجوم في عرض "مين يصدق" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص نجوم الفن على حضور عرض فيلم "مين يصدق" الذي يقام مساء اليوم السبت بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، ويعد أولى تجارب المخرجة الشابة زينة ابنة الفنان أشرف عبد الباقي.

وكان من أبرز الحضور إلهام شاهين، محمود حميدة، لبلبة، شريف منير، شريف حلمي، لورا أحمد، محمد محمود عبد العزيز، أمير المصري، أسامة الهادي، الإعلامية هالة سرحان، الفنان حسين فهمي، نور قدري، غادة إبراهيم، عارفة عبد الرسول، أمير شاهين، وئام مجدي، سليمان عيد.

فيلم "مين يصدق" تدور أحداثه في إطار رومانسي، حول نادين فتاة مرفهة، تتعرف على الشاب باسم وتعجب به، وتكتشف لاحقًا احتياله عليها، وبالرغم من ذلك تقع في حبه، وتشاركه عمليات النصب على الأغنياء لمساعدة الفقراء، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم الشباب وهم يوسف عمر، جيدا منصور، إلى جانب عدد من نجوم السينما الذين يشاركون كضيوف شرف وهم أشرف عبد الباقي، شريف منير، أحمد رزق، عارفة عبد الرسول، تأليف وإخراج زينة عبد الباقي.



وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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