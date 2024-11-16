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بالصور| أسرة محمود حميدة تشاهد فيلم "مين يصدق" بمهرجان القاهرة السينمائي

11:17 م السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    أسرة محمود حميدة
  • عرض 15 صورة
    أسرة محمود حميدة (
  • عرض 15 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    أسرة محمود حميدة
  • عرض 15 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    محمود حميدة
  • عرض 15 صورة
    حسين فهمي وزوجته
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كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر وإسلام فاروق:

شهدت السجادة الحمراء لفيلم مين يصدق، المعروض ضمن فعاليات الدورة ٤٥ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بمسابقة آفاق السينما العربية، تواجد عدد كبير من نجوم الفن.

وكان من بين الحضور النجم محمود حميدة بصحبة أسرته، ويشهد العرض حضور كوكبة من نجوم الوسط الفني، بينهم: رئيس مهرجان القاهرة السينمائي حسين فهمي، إلهام شاهين، أحمد داود، أشرف عبدالباقي، شريف منير، رانيا منصور، نورهان منصور، محمد محمود عبدالعزيز.

فيلم "مين يصدق؟" روائي تدور أحداثه حول "نادين" التي تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها، بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

مهرجان القاهرة السينمائي محمود حميدة مين يصدق زينة أشرف أشرف عبدالباقي حسين فهمي
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