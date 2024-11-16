بالصور| عفوية ورومانسية.. محمد محمود عبدالعزيز وزوجته يحضران "مين يصدق" في "القاهرة السينمائي"

كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز على حضور عرض فيلم مين يصدق للمخرج زينة أشرف عبدالباقي، والمشارك في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتواجد محمد بصحبة زوجته على السجادة الحمراء، وظهرا بلقطات عفوية ورومانسية، قبل الانتقال إلى المسرح الكبير لمشاهدة الفيلم.

ويشهد العرض حضور كوكبة من نجوم الوسط الفني، بينهم: رئيس مهرجان القاهرة السينمائي حسين فهمي، إلهام شاهين، أحمد داود، أشرف عبدالباقي، شريف منير، محمود حميدة.

فيلم "مين يصدق؟" روائي تدور أحداثه حول "نادين" التي تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها، بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.