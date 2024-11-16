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بالصور| التوأم.. رانيا ونورهان منصور تحضران فيلم "مين يصدق" بمهرجان القاهرة السينمائي

10:43 م السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 15 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 15 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 15 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 15 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 15 صورة
    رانيا ونورهان منصور
  • عرض 15 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 15 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 15 صورة
    نورهان منصور
  • عرض 15 صورة
    نورهان منصور
  • عرض 15 صورة
    IMG-20241116-WA0479
  • عرض 15 صورة
    نورهان منصور
  • عرض 15 صورة
    نورهان منصور
  • عرض 15 صورة
    رانيا ونورهان منصور
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كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهدت السجادة الحمراء لفيلم مين يصدق، المعروض ضمن فعاليات الدورة ٤٥ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بمسابقة آفاق السينما العربية، تواجد عدد كبير من نجوم الفن.

وكان من بين الحضور الفنانة رانيا منصور وشقيقتها التوأم الفنانة نورهان منصور، ويشهد العرض حضور كوكبة من نجوم الوسط الفني، بينهم: رئيس مهرجان القاهرة السينمائي حسين فهمي، إلهام شاهين، أحمد داود، أشرف عبدالباقي، شريف منير، محمود حميدة.

فيلم "مين يصدق؟" روائي تدور أحداثه حول "نادين" التي تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها، بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

السجادة الحمراء لفيلم مين يصدق فيلم مين يصدق التوأم رانيا ونورهان منصور نورهان منصور رانيا منصور مهرجان القاهرة السينمائي مسابقة آفاق السينما العربية
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