هاندا أرتشيل تتصدر تريند جوجل بعد حضورها عرض أزياء إيلي صعب في الرياض

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، تريند محرك البحث جوجل بعد تواجدها في عرض مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب في الرياض، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، برئاسة المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب حضورها حفل هاربرز بازار "امرأة العام" في إسطنبول خلال الأيام القليلة الماضية.

هاندا أرتشيل هي ممثلة وعارضة أزياء تركية، ولدت في 24 نوفمبر عام 1993، درست في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة تخصص الفنون التركية التقليدية، شاركت في مسابقة جمال أقيمت في أذربيجان وحازت على المركز الثاني عام 2012.

اشتهرت هاندا بمشاركتها بالعديد من الأعمال التلفزيونية، واشتهرت بشخصية "سيلين يلماز ميرتوجلو" في مسلسل "بنات الشمس" الذي تم بثه على قناة "كانال دي" بين عامي 2015 و2016، كما شاركت في مسلسل "الحب لا يفهم من الكلام" وحصلت عن أدائها في المسلسل على جائزة "الفراشة الذهبية" لأفضل ممثلة كوميدية.

تعتبر هاندا أرتشيل تعتبر من أجمل الممثلات في تركيا، وأصبحت سفيرة لإحدى العلامات التجارية الشهيرة في مارس 2017 مع الممثل أرس بولوت إينيملي، هاندا هي ابنة كايا أرتشيل وايلين أرتشيل، وشقيقة الممثلة جامزي أرتشيل، وتوفيت والدتها في 10 يناير عام 2019 بعد صراع مع المرض.

حلت هاندا أرتشيل في المرتبة الـ 52 ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لسنة 2023، وكشف أحد الصحفيين عن خضوعها لعدد من عمليات التجميل منها حقن شفايفها بالفيلر، ورفع حاجبيها لجعل عينها على شكل حبة اللوز، ورفعت خدودها، إلى جانب تنعيم الفك وتحديد الذقن.

يذكر أن، آخر مشاركات هاندا أرتشيل بمسلسل الدراما التركي "شخص آخر" عام 2023.

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