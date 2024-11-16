بالصور- هنا شيحة تحتفل بتخرج نجلها آدم في إنجلترا:" أكبر إنجازاتي في الحياة"

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة هنا شيحة، بتخرج نجلها آدم من جامعة كوفنتري الإنجليزية، وحصوله على درجة الليسانس في الآداب مع مرتبة الشرف الأولى في الإعلام الرقمي.

ونشرت هنا صور من احتفالها بنجلها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت ونجلها آدم يقبلها وسط سعادة غامرة من هنا، والتقطت العديد من الصور التذكارية معه.

وعلقت هنا شيحة على تخرجه: "لحظة فخر كبيرة في حياتي، ساحقة وعاطفية للغاية، أتذكر كل رحلة ادم، منذ أن كنت طفلًا صغيرًا حتى هذه اللحظة، محادثتنا، ذكرياتنا، معاركنا، ومع ذلك فإن حبنا يتغلب دائمًا على صراعاتنا، وأنا فخورة جدًا بأن أكون والدتك، وأن أكون العمود الفقري لك، والداعم الأول لك، لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا، شاكرًا لرحلتنا، شكرًا لك يا ادم لكونك ابني، أنت تعطي معنى لكل ما أفعله في الحياة، أنت أكبر إنجازاتي في الحياة".

وكانت آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة بمسلسل "ما تيجي نشوف" عام 2023 وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم نهى عابدين، نبيل عيسى، ملك قورة، طارق صبري، إسلام جمال، والمسلسل مقتبس من كتاب "55 مشكلة حب" وقام بكتابة السيناريو عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري، كما عرض لها مسرحية "ميمو" بطولة النجم أحمد حلمي بنفس العام.



يذكر أن هنا شيحة تشارك ببطولة مسلسل "منتهي الصلاحية" ويشاركها البطولة الفنان محمد فراج ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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