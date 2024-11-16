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حسين فهمي وزوجته ونجوم الفن يدعمون زينة أشرف عبد الباقي في أولى تجاربها الإخراجية "مين يصدق"

10:01 م السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
    أبطال فيلم مين يصدق يحتفلون بعرضه في مهرجان القاهرة
  • عرض 32 صورة
    أشرف عبد الباقي وابنته زينة من مهرجان القاهرة
  • عرض 32 صورة
    أشرف عبد الباقي يدعم ابنته زينة في أولى تجاربها الإخراجية
  • عرض 32 صورة
    الإعلامية هالة سرحان
  • عرض 32 صورة
    الفنان أشرف عبد الباقي
  • عرض 32 صورة
    الفنان الكبير حسين فهمي
  • عرض 32 صورة
    الفنان سليمان عيد
  • عرض 32 صورة
    الفنان شريف منير
  • عرض 32 صورة
    الفنانة الشابة جيدا منصور
  • عرض 32 صورة
    الفنانة عبير صبري
  • عرض 32 صورة
    الفنان محمد محمود عبد العزيز
  • عرض 32 صورة
    الفنان الكبير محمود حميدة
  • عرض 32 صورة
    الفنانة نور قدري
  • عرض 32 صورة
    جيدا منصور من عرض فيلم مين يصدق
  • عرض 32 صورة
    حسين فهمي يحضر عرض فيلم مين يصدق
  • عرض 32 صورة
    زينة أشرف عبد الباقي مع أبطال فيلمها مين يصدق_21
  • عرض 32 صورة
    توافد النجوم على فيلم مين يصدق في مهرجان القاهرة
  • عرض 32 صورة
    زينة مع والدها الفنان أشرف عبد الباقي_22
  • عرض 32 صورة
    شريف منير على الريد كاربت
  • عرض 32 صورة
    شريف منير من عرض فيلم مين يصدق في مهرجان القاهرة
  • عرض 32 صورة
    شريف منير يحتفل بعرض فيلم مين يصدق في مهرجان القاهرة
  • عرض 32 صورة
    فريق عمل فيلم مين يصدق على الريد كاربت
  • عرض 32 صورة
    سليمان عيد من عرض فيلم مين يصدق في القاهرة السينمائي_23
  • عرض 32 صورة
    لبلبة من عرض فيلم مين يصدق
  • عرض 32 صورة
    نجوم وإعلاميين في عرض فيلم مين يصدق بمهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    هالة سرحان على الريد كاربت لفيلم مين يصدق
  • عرض 32 صورة
    فريق عمل فيلم مين يصدق يحتفل بعرضه في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    أبطال فيلم مين يصدق من عرض الفيلم في مهرجان القاهرة
  • عرض 32 صورة
    أشرف عبد الباقي وإبرام سمير
  • عرض 32 صورة
    رانيا منصور وشقيقتها نورهان
  • عرض 32 صورة
    وئام مجدي
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- إسلام فاروق:
حرص عدد كبير من النجوم على حضور عرض فيلم "مين يصدق"، ودعم المخرجة الشابة زينة أشرف عبد الباقي في أولى تجاربها الإخراجية، والذي يعرض مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام.

وجاء بين أبرز الحضور الفنان الكبير حسين فهمي، الفنان الكبير محمود حميدة، الفنانة الكبيرة لبلبة، الإعلامية هالة سرحان، الفنانة عبير صبري، الفنان سليمان عيد، الفنانة نور قدري، إلى جانب أبطال وفريق عمل الفيلم على رأسهم المخرجة الشابة زينة ووالدها الفنان أشرف عبد الباقي، الفنان شريف منير، الفنانة الشابة جيدا منصور، الفنان الشاب يوسف عمر، الفنان إبرام سمير، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

فيلم "مين يصدق" تدور أحداثه في إطار رومانسي، حول نادين فتاة مرفهة، تتعرف على الشاب باسم وتعجب به، وتكتشف لاحقًا احتياله عليها، وبالرغم من ذلك تقع في حبه، وتشاركه عمليات النصب على الأغنياء لمساعدة الفقراء، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم الشباب وهم يوسف عمر، جيدا منصور، إلى جانب عدد من نجوم السينما الذين يشاركون كضيوف شرف وهم أشرف عبد الباقي، شريف منير، أحمد رزق، عارفة عبد الرسول، تأليف وإخراج زينة عبد الباقي.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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