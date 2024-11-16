حسين فهمي وزوجته ونجوم الفن يدعمون زينة أشرف عبد الباقي في أولى تجاربها الإخراجية "مين يصدق"

كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق:

حرص عدد كبير من النجوم على حضور عرض فيلم "مين يصدق"، ودعم المخرجة الشابة زينة أشرف عبد الباقي في أولى تجاربها الإخراجية، والذي يعرض مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام.

وجاء بين أبرز الحضور الفنان الكبير حسين فهمي، الفنان الكبير محمود حميدة، الفنانة الكبيرة لبلبة، الإعلامية هالة سرحان، الفنانة عبير صبري، الفنان سليمان عيد، الفنانة نور قدري، إلى جانب أبطال وفريق عمل الفيلم على رأسهم المخرجة الشابة زينة ووالدها الفنان أشرف عبد الباقي، الفنان شريف منير، الفنانة الشابة جيدا منصور، الفنان الشاب يوسف عمر، الفنان إبرام سمير، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

فيلم "مين يصدق" تدور أحداثه في إطار رومانسي، حول نادين فتاة مرفهة، تتعرف على الشاب باسم وتعجب به، وتكتشف لاحقًا احتياله عليها، وبالرغم من ذلك تقع في حبه، وتشاركه عمليات النصب على الأغنياء لمساعدة الفقراء، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم الشباب وهم يوسف عمر، جيدا منصور، إلى جانب عدد من نجوم السينما الذين يشاركون كضيوف شرف وهم أشرف عبد الباقي، شريف منير، أحمد رزق، عارفة عبد الرسول، تأليف وإخراج زينة عبد الباقي.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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